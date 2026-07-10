La semifinale tra Spagna e Francia al Mondiale 2026 si svolge dopo che entrambe le squadre hanno superato i turni precedenti mantenendo una buona solidità e un’identità di gioco riconoscibile. La sfida rappresenta un momento chiave del torneo, con i due team pronti a confrontarsi in una gara che si preannuncia intensa. I precedenti tra le due nazionali nel torneo sono stati caratterizzati da incontri di rilievo, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui risultati passati.

Spagna Francia, semifinale da sogno al Mondiale 2026: tutti i precedenti del duello tra le due nazionali in gara. La semifinale del Mondiale 2026 tra Spagna e Francia arriva al termine di un percorso in cui entrambe le nazionali hanno mostrato solidità, continuità e una chiara identità di gioco. La Roja si è distinta per una difesa quasi impenetrabile e una crescita costante nella gestione delle partite: dopo un avvio controllato, ha trovato ritmo e brillantezza, superando Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portogallo e Belgio con una combinazione di ordine tattico e qualità nei momenti decisivi. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La Francia, invece, ha costruito la propria corsa sulla forza dell’attacco e sulla capacità di indirizzare le gare fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Francia, semifinale stellare al Mondiale! Ecco i precedenti della sfida

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Spain vs France | Euro 2024, Semifinals

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