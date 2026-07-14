Mondiale 2026 | i gol nello spareggio per il terzo posto contano per la Scarpa d’Oro?

Durante lo spareggio per il terzo posto del Mondiale 2026, noto come finale di bronzo, un giocatore ha segnato un gol che potrebbe influenzare la classifica di scarpa d’oro. Questo match si svolge tra le due squadre eliminate in semifinale. La partita si gioca con l’obiettivo di conquistare il terzo gradino del podio e, nel contempo, potrebbe determinare il leader della classifica dei marcatori del torneo.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La “Finale di bronzo” della Coppa del Mondo 2026, altrimenti nota come spareggio per il terzo posto, vedrà il candidato alla Scarpa d’Oro Kylian Mbappe competere per rimanere in testa alla classifica dei marcatori in questo torneo. Martedì la Francia è stata eliminata in semifinale da una Spagna organizzata e spietata che ha annullato la minaccia francese con efficienza. Mbappe ha segnato 20 gol ai Mondiali, di cui otto nell’edizione del 2026, mettendolo in pole position per essere incoronato capocannoniere – ma se segna nello spareggio per il terzo posto, conterà per il totale del suo torneo? I gol segnati nello spareggio per il terzo posto contano per la Scarpa d’Oro?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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