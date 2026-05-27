Casa Pia-Torreense giovedì 28 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol nello spareggio?

Da infobetting.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì sera si gioca lo spareggio tra Casa Pia e Torreense per l’ultimo posto in Primeira Liga. La partita si svolgerà alle 21:00 e vedrà le formazioni ufficiali confermate poco prima del calcio d'inizio. La squadra di casa ha chiuso la stagione al sedicesimo posto, mentre la squadra ospite si è classificata terza nella seconda divisione. Le quote indicano un pronostico equilibrato e pochi gol sono attesi durante l’incontro.

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Giovedì notte conosceremo l’ultima squadra che parteciperà alla prossima Primeira Liga: sarà una tra Casa Pia, che ha concluso la stagione regolamentare al sedicesimo posto in classifica, e Torreense, che ha centrato il terzo posto nella seconda serie. La squadra di Torres Vedras è balzata alle cronache di tutta Europa pochi giorni fa, quando ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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