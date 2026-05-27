Giovedì sera si gioca lo spareggio tra Casa Pia e Torreense per l’ultimo posto in Primeira Liga. La partita si svolgerà alle 21:00 e vedrà le formazioni ufficiali confermate poco prima del calcio d'inizio. La squadra di casa ha chiuso la stagione al sedicesimo posto, mentre la squadra ospite si è classificata terza nella seconda divisione. Le quote indicano un pronostico equilibrato e pochi gol sono attesi durante l’incontro.

Giovedì notte conosceremo l’ultima squadra che parteciperà alla prossima Primeira Liga: sarà una tra Casa Pia, che ha concluso la stagione regolamentare al sedicesimo posto in classifica, e Torreense, che ha centrato il terzo posto nella seconda serie. La squadra di Torres Vedras è balzata alle cronache di tutta Europa pochi giorni fa, quando ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Casa Pia-Torreense (giovedì 28 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol nello spareggio?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casa Pia-Torreense (giovedì 28 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol nello spareggio?Giovedì sera si giocherà lo spareggio tra Casa Pia e Torreense, valida per l’accesso alla prossima Primeira Liga.

Casa Pia-Torreense (giovedì 28 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. In palio un posto in Primeira LigaGiovedì alle 21, si gioca la partita tra Casa Pia e Torreense, valida per l’accesso alla Primeira Liga.

Argomenti più discussi: Favola Torreense: vince la Taça de Portugal da squadra di B e può sfidare Juventus e Milan in Europa League; Clamoroso in Portogallo, lo Sporting perde la finale di Coppa contro una squadra di seconda serie; Video dei momenti salienti della partita di Torreense; Casa Pia AC vs CD Ribeira Brava - H2H, Confronta Squadre.

Casa Pia-Torreense (giovedì 28 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. In palio un posto in Primeira Liga ift.tt/YvgLWPh #scommesse #pronostici x.com

Casa Pia vs Torreense (Playoff - Ritorno) Trasmissione internazionale gratuita sulla Liga TV reddit