Giovedì sera si giocherà lo spareggio tra Casa Pia e Torreense, valida per l’accesso alla prossima Primeira Liga. La partita si disputerà alle 21:00. La squadra di casa ha concluso la stagione al sedicesimo posto in classifica, mentre la formazione ospite si è piazzata terza nella seconda serie. Si prevede poca intensità offensiva, con pochi gol possibili durante l’incontro.

Giovedì notte conosceremo l’ultima squadra che parteciperà alla prossima Primeira Liga: sarà una tra Casa Pia, che ha concluso la stagione regolamentare al sedicesimo posto in classifica, e Torreense, che ha centrato il terzo posto nella seconda serie. La squadra di Torres Vedras è balzata alle cronache di tutta Europa pochi giorni fa, quando ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Casa Pia-Torreense (giovedì 28 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol nello spareggio?

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Discussione partita: SCU Torreense vs Casa Pia Lisbona Risultato live | Liga Portugal 25/26 | 20 maggio 2026 reddit