Le selezioni di Miss Toscana 2026 sono iniziate con la prima fascia assegnata a una ragazza di Firenze. La cerimonia si è svolta a Sambuca Val di Pesa, in provincia di Firenze, l’8 giugno 2026. La giovane ha conquistato il titolo di Miss Sambuca. Le altre tappe della competizione sono ancora in programma, e non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui partecipanti.

Sambuca Val di Pesa (Firenze), 8 giugno 2026 – Sono appena partite le selezioni di Miss Toscana 2026, e la prima fascia è andata a una ragazza fiorentina. Marta Schiumarini, 24 anni di Firenze, è infatti la nuova Miss Sambuca Val di Pesa 2026. Marta ha vinto la prima selezione del concorso di Miss Toscana andata in scena domenica sera di fronte a un buon pubblico nel paese fiorentino, nell’ambito dei festeggiamenti della tradizionale Sagra della frittella fior di Cascia. Del segno zodiacale dei Pesci, Marta lavora come commessa ed è insegnante di danza. E’ alta 1,71 ha capelli castani e occhi marroni. A premiarla è stato Tiziano Alba presidente dell’Unione sportiva Sambuca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prima selezione Miss Toscana, la fiorentina Marta Schiumarin è Miss Sambuca

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