Marta Schiumarini, 24 anni, è stata eletta Miss Firenze 2026 durante un evento a Villa Vittoria. La ballerina ha ottenuto il titolo tra le concorrenti in gara. La premiazione si è svolta il 9 luglio 2026.

Firenze, 9 luglio 2026 – La bellezza e il talento hanno trovato casa a Villa Vittoria. È Marta Schiumarini, 24 anni, la nuova Miss Firenze 2026. L’elezione è avvenuta nella serata di martedì 8 luglio, al termine di una competizione che ha visto protagoniste venti concorrenti provenienti da tutta l’area metropolitana fiorentina, oltre che dalle zone di Prato e Pistoia. https:www.lanazione.itfirenzecronacamiss-firenze-2026-e-marta-schiumarini-prima-qualificata-alle-prefinali-di-miss-italia-pq5u2km9 Grazie a questo successo, Marta Schiumarini — che già aveva conquistato la prima selezione estiva a Sambuca Fiorentina — ottiene la qualificazione diretta alle prefinali nazionali del concorso di Miss Italia in programma per il prossimo settembre, un pass che le viene garantito indipendentemente dall'esito finale della competizione regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Marta Schiumarini è Miss Firenze 2026: la ballerina trionfa a Villa Vittoria

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