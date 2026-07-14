Minori | Droghei Pd Lazio dipendenze digitali emergenza serve piano di prevenzione

Le dipendenze digitali tra bambini e adolescenti sono considerate un'emergenza educativa e sanitaria, secondo un rappresentante del Pd Lazio. La problematica si manifesta con un aumento preoccupante di casi di dipendenza da dispositivi elettronici tra i giovani. Si richiede l’adozione di un piano di prevenzione specifico per contrastare questa tendenza e tutelare la salute mentale e il benessere dei minori. La questione viene evidenziata come prioritaria in ambito di politiche sociali e sanitarie.

Le dipendenze digitali tra bambini e adolescenti “stanno assumendo dimensioni sempre piu’ preoccupanti e rappresentano una vera emergenza educativa e sanitaria. I dati rilanciati in queste ore dall’Ospedale Bambino Gesu’ non possono lasciare indifferenti e impongono una riflessione seria sul ruolo delle istituzioni”. Lo dichiara in una nota Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Bilancio della Regione Lazio. Il Ruolo delle Istituzioni nella Prevenzione. “Non possiamo limitarci a parlare del tempo trascorso davanti a uno schermo – prosegue Droghei -. Dietro l’uso compulsivo di smartphone e social network spesso si nascondono disagio psicologico, isolamento, ansia e fragilità che richiedono risposte tempestive. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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