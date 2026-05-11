Dipendenze digitali | Nel Lazio l' 83% dei minori usa lo smartphone Quella 11-13 anni la fascia più critica

Nel Lazio, oltre il 83% dei minori tra i 6 e i 18 anni utilizza regolarmente lo smartphone, secondo una ricerca promossa dall’Isma e condotta dall’Istituto Piepoli. La fascia di età tra 11 e 13 anni risulta essere quella più critica, con un livello di utilizzo particolarmente elevato. I dati sono stati presentati durante l’ultima delle cinque tappe di un’indagine sulle dipendenze digitali tra i giovani, svolta nella capitale.

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