Dipendenze digitali | Nel Lazio l' 83% dei minori usa lo smartphone Quella 11-13 anni la fascia più critica
Nel Lazio, oltre il 83% dei minori tra i 6 e i 18 anni utilizza regolarmente lo smartphone, secondo una ricerca promossa dall’Isma e condotta dall’Istituto Piepoli. La fascia di età tra 11 e 13 anni risulta essere quella più critica, con un livello di utilizzo particolarmente elevato. I dati sono stati presentati durante l’ultima delle cinque tappe di un’indagine sulle dipendenze digitali tra i giovani, svolta nella capitale.
Più di otto ragazzi su 10, tra i 6 e i 18 anni, nel Lazio usa abitualmente lo smartphone. E’ quest’uno dei dati che emerge dalla ricerca “Le dipendenze digitali tra i minori” promossa da Isma, a cura dell’Istituto Piepoli che è stata presenta a Roma nel corso dell’ultima delle cinque tappe nel.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie correlate
Giornata regionale delle dipendenze: "Nel Lazio l'83% dei minori usa lo smartphone, fascia critica tra gli 11 e i 13 anni"Si conclude a Roma - dopo le tappe di Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina – la prima giornata regionale delle dipendenze, istituita dalla legge...
Famiglia nel bosco, esperto critica la bozza della Ctu: “I disegni dei minori non hanno valore scientifico"Nuovo intervento sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, la vicenda giudiziaria che da mesi richiama l’attenzione pubblica in Abruzzo.
Argomenti più discussi: Giornata regionale delle dipendenze: Nel Lazio l'83% dei minori usa lo smartphone, fascia critica tra gli 11 e i 13 anni; Dipendenze digitali: Nel Lazio l'83% dei minori usa lo smartphone. Quella 11-13 anni la fascia più critica; Dipendenze digitali, 'nel Lazio 8 minori su 10 usano lo smartphone'; Lazio, 83% dei minori usa lo smartphone: 4 famiglie su 10 in conflitto.
Prima Giornata Regionale delle Dipendenze a #Roma: ISMA e @RegioneLazio presentano la ricerca @IstitutoPiepoli sulle dipendenze digitali tra i minori e lanciano una rete per prevenzione, educazione e inclusione sociale takethedate.it/approfondiment - x.com x.com
Il 6 maggio è la Giornata Regionale delle Dipendenze nel #Lazio. #RegioneLazio ha istituito questa giornata con la Legge 5 del 2025, per sottolineare il suo impegno al contrasto delle dipendenze. La Giunta Rocca punta sull'alleanza tra le famiglie, i servizi s - facebook.com facebook