giovani e dipendenze digitali serve una svolta nelle regole

A Firenze si discute di come l'uso di social network, smartphone e piattaforme online stia modificando le abitudini e le relazioni dei giovani. Le dipendenze digitali si stanno diffondendo tra i più giovani, influenzando le loro capacità di concentrazione e comportamenti quotidiani. La questione solleva la necessità di rivedere le regole e le politiche per affrontare questa crescente problematica.

Firenze, 14 maggio 2026 - Social network, smartphone e piattaforme online stanno cambiando abitudini, relazioni e capacità di concentrazione, soprattutto tra i più giovani, alimentando forme sempre più diffuse di dipendenza digitale. Un tema attuale che sarà al centro dell’incontro “Dipendenze digitali tra vuoti normativi ed esperienze locali”, in programma venerdì 15 maggio al Polo Piagge di Pisa. In foto la professoressa Elisa Giuliani, docente ordinario dell'Università di Pisa Tanti gli ospiti dell’iniziativa, promossa dall’Università di Pisa, tra cui l’onorevole Marianna Madia, promotrice della proposta di legge bipartisan per la...🔗 Leggi su Lanazione.it

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