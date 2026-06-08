Milo Infante passa a Mediaset programma in prima serata e ruolo apicale in azienda | ma la Rai non si arrende

Da virgilio.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milo Infante ha annunciato le proprie dimissioni dalla Rai e si prepara a entrare in Mediaset, dove assumerà un ruolo di rilievo in un programma in prima serata. La notizia ha suscitato attenzione nel settore televisivo. La Rai ha confermato di aver preso atto della decisione, senza ulteriori commenti. Non sono state divulgate le motivazioni ufficiali dietro il passaggio. La vicenda si inserisce nel contesto dei cambi di ruolo tra le principali emittenti italiane.

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Milo Infante, svolta clamorosa e addio alla Rai: Passa a Mediaset, ecco cosa farà

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