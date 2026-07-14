Milik ha dichiarato di aver vissuto cadute emotive profonde e difficili da gestire. Ha affermato che continuerà a lottare per tornare ai livelli precedenti. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista all’emittente radiofonica polacca Rmf. Attualmente, l’attaccante è ancora sotto contratto con la Juventus.

di Luca Fioretti Milik ha parlato all’emittente radiofonica polacca Rmf: di seguito le dichiarazioni dell’attaccante polacco ancora sotto contratto con la Juve. Intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica polacca Rmf, Arkadiusz Milik ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. INFORTUNIO – « In tutto questo tempo la mia compagna Agata mi ha sostenuto e mi ha dato forza quando non ne avevo più. Ho pianto davanti a lei, guardandola negli occhi, lei mi abbracciava e rimaneva lì. Le sarò sempre enormemente grato » PERIODO COMPLICATO – « Quel periodo è stato così pesante che faccio fatica a descriverlo. Se entrassi davvero fino in fondo in ciò che ho provato, probabilmente inizierei a piangere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milik: «Ho attraversato cadute emotive profonde e difficili da gestire. Continuerò a lottare per tornare ai miei livelli»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ho pianto davanti a lei, è stato il periodo peggiore della mia vita”: Milik a cuore aperto sulle cadute emotive, e sulla voglia di non mollareUn attaccante ha raccontato di aver pianto davanti a una donna durante il periodo più difficile della sua vita, descrivendo momenti di forte emozione...

Milan: club attraversato da tensioni profondeIn casa di una delle squadre di calcio più note del paese si avverte da tempo un clima teso che coinvolge diversi aspetti dell’ambiente.

La guardavo e piangevo. Il più brutto della mia vita, nell'incubo di Milik: Non ce la faccio piùUna carriera tormentata oltre ogni limite di sopportazione, caduta dopo caduta, beffa dopo beffa. Il tutto mentre l'insofferenza dei tifosi ricaccia nell'oblio buona parte di ciò che di buono è stato ... msn.com

Milik si confessa dopo la serie di infortuni: Non ero clinicamente depresso, ma ho attraversato cadute emotive molto profondeIl centravanti polacco: Quel periodo è stato così pesante che faccio fatica a descriverlo. Guardi il film a cui hai sempre partecipato e ti accorgi che continua anche senza di te. Ma voglio provarci ... msn.com