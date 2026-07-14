Un attaccante ha raccontato di aver pianto davanti a una donna durante il periodo più difficile della sua vita, descrivendo momenti di forte emozione e difficoltà. Dopo due anni di inattività, si è presentato nuovamente al ritiro di una squadra di calcio, ancora sotto contratto, e si è messo a disposizione del nuovo allenatore, pronto a riprendere l’attività. La sua presenza ha sorpreso alcuni tifosi che lo hanno rivisto in campo.

Molti tifosi della Juventus si sono stupiti di rivederlo alla Continassa: Arkadiusz Milik, di fatto fermo da due anni ma ancora sotto contratto, si è ripresentato al ritiro di Luciano Spalletti pronto a provarci ancora una volta. E, come aveva già fatto a cuore aperto sul suo calvario, l’ex bomber del Napoli è tornato a raccontarsi, stavolta ai microfoni della radio polacca RMF. Ne è uscito un ritratto profondo di un giocatore che ha vissuto quello che definisce il periodo peggiore della sua vita. Il ruolo della compagna Agata. “Negli ultimi due anni, durante i quali praticamente non ho giocato, Agata è stata sempre con me. Mi ha sostenuto e mi ha dato forza quando non ne avevo più”, ha raccontato riferendosi alla compagna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Ho pianto davanti a lei, è stato il periodo peggiore della mia vita”: Milik a cuore aperto sulle cadute emotive, e sulla voglia di non mollare

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