In casa di una delle squadre di calcio più note del paese si avverte da tempo un clima teso che coinvolge diversi aspetti dell’ambiente. La situazione va oltre le prestazioni sul campo e riguarda anche le dinamiche interne, con segnali di malcontento e divergenze tra i vari protagonisti. Le voci di questa atmosfera difficile si sono fatte più insistenti nelle ultime settimane, senza che siano stati ancora trovati segnali di una risoluzione immediata.

In casa AC Milan continua a crescere la sensazione di un club attraversato da tensioni profonde, ben oltre i semplici risultati del campo. Le ultime dichiarazioni di Carlo Pellegatti hanno riacceso il dibattito attorno alla gestione interna della società rossonera, descritta dal giornalista come tutt’altro che compatta. Un’immagine distante da quella che il club avrebbe cercato di trasmettere negli ultimi mesi. Secondo quanto emerso, dentro il Milan convivrebbero anime diverse, spesso in contrasto tra loro, con divergenze che starebbero inevitabilmente influenzando anche il rendimento della squadra. Pellegatti ha parlato apertamente di “guerriglie civili” interne, sottolineando come le frizioni tra dirigenti e area tecnica non sarebbero più un semplice rumor di corridoio ma una realtà percepibile anche dall’esterno. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: club attraversato da tensioni profonde

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Hanno cercato di infangare la nostra storia. Hanno cercato di accusare il nostro club in ogni modo. Abbiamo lottato contro il sistema e gli arbitri e non ci siamo arresi. Eppure siamo ancora campioni, dopo aver attraversato momenti difficili. Lo 21° Scudetto è no x.com