Laurentino 38 le immagini dell' interno del centro sociale nel momento dell' irruzione delle forze dell' ordine

Le immagini mostrano l’interno del centro sociale Laurentino 38 durante l’irruzione delle forze dell’ordine. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso e si riferiscono a un intervento in atto nel quartiere romano. La scena ritrae agenti impegnati nelle attività di controllo e nelle operazioni di progressione all’interno del centro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui movimenti o sulla presenza di persone all’interno.

Home > Cronaca > Laurentino 38, le immagini dell'interno del centro sociale nel momento dell'irruzione delle forze dell'ordine Proseguono le operazioni di sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma. In questo momento la situazione è in stallo perché gli occupanti insieme con esponenti del municipio e delle forze dell’ordine stanno trattando per trovare una soluzione per una famiglia in difficoltà ospitata nei locali del centro sociale. Nelle immagini l’interno del centro sociale nel momento dell’irruzione delle forze dell’ordine. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Laurentino 38, le immagini dell'interno del centro sociale nel momento dell'irruzione delle forze dell'ordine Notizie correlate Laurentino 38, le operazioni di sgombero: l'imponente schieramento di forze dell'ordineLe forze dell’ordine sono riuscite a entrare in una parte dello stabile occupato dal centro sociale Laurentino 38 per sgomberarlo. Leggi anche: Arma personale fuori servizio, arriva l'ok per le forze dell'ordine con una circolare del Ministero dell'Interno Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sgombero in corso al Laurentino 38, le immagini dal quartiere; Laurentino 38, a Roma in corso lo sgombero del centro sociale; Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tetto. Sgombero in corso al Laurentino 38, le immagini dal quartiereUno sgombero annunciato da tempo: il centro sociale L38Squat occupa locali Ater da molti decenni. L'appello dei militanti ... rainews.it Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tettoLa polizia sta sgomberando il centro sociale Laurentino 38, storica occupazione romana che va avanti da 35 anni ... fanpage.it A Roma in corso lo sgombero del centro sociale Laurentino 38: antagonisti asserragliati sul tetto (video)- facebook Laurentino 38, in corso lo sgombero del centro sociale occupato ift.tt/rS0GUnF x.com