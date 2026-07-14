Milano imbrattata con la sigla antifascista 161 la targa dei Giardini Sergio Ramelli

Da ilprimatonazionale.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, la targa intitolata a Sergio Ramelli nei Giardini Sergio Ramelli, tra via Pinturicchio e via Bronzino, è stata imbrattata con vernice rossa e la scritta “161”. L’atto vandalico si aggiunge a precedenti episodi simili e riguarda un messaggio antifascista. Non sono stati segnalati danni fisici né altre conseguenze. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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Milano, 14 lug – Nuovo atto vandalico contro la memoria di Sergio Ramelli. La targa con cui il Comune di Milano ha intitolato al giovane militante del Fronte della Gioventù i giardini compresi tra via Pinturicchio e via Bronzino è stata imbrattata con della vernice rossa e con la scritta “161”. A denunciare l’accaduto sono stati Chiara Valcepina, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e Francesco Rocca, consigliere comunale del medesimo partito. I due esponenti hanno segnalato il danneggiamento agli assessori e agli uffici comunali competenti, chiedendo che la targa venga ripulita e riportata quanto prima alle condizioni originarie. La sigla “161” sulla targa dedicata a Ramelli. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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