Deturpata ancora una volta la targa dedicata a Sergio Ramelli a Milano La denuncia di FdI | Uno sfregio inaccettabile

Da secoloditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La targa dedicata a Sergio Ramelli nei giardini tra via Pinturicchio e via Bronzino a Milano è stata nuovamente imbrattata con una bomboletta rossa e la scritta “161”. La sigla è stata dipinta sopra il nome e il simbolo commemorativo. La denuncia è arrivata da un partito politico, che ha definito l’atto uno “sfregio inaccettabile”. La targa era già stata oggetto di precedenti atti di vandalismo.

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La targa con cui Milano ha dedicato i giardini tra via Pinturicchio e via Bronzino alla memoria di Sergio Ramelli è stata imbrattata con una bomboletta rossa e la scritta “161”. Chiara Valcepina, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e Francesco Rocca, consigliere comunale di Fd’I, hanno segnalato insieme l’accaduto agli assessori e al reparto comunale competenti, chiedendo la pulizia della targa e il suo completo ripristino. “Colpire ancora una volta un luogo dedicato a Sergio Ramelli significa oltraggiarne la memoria e calpestare il valore di una targa che dovrebbe rappresentare per tutta Milano un richiamo alla pacificazione e al... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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