Ramelli imbrattata la targa dei giardini di via Pinturicchio | Scritta 161 con vernice rossa sfregio alla memoria di Sergio
Milano – Imbrattata con vernice rossa ai giardini di via Pinturicchio a Milano la targa di intitolazione a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù morto nell'aprile 1975, pochi mesi prima del suo diciannovesimo compleanno, a causa di una aggressione di esponenti di Avanguardia Operaia. Lo denunciano la consigliera regionale di FdI Chiara Valcepina e il consigliere comunale Francesco Rocca spiegando che sulla targa è stata fatta con la vernice rossa la scritta 161, simbolo di Antifaschistiche Aktion (in lettere 161 corrisponde alle lettere AFA). "Memoria oltraggiata”. "Colpire ancora una volta un luogo dedicato a Sergio Ramelli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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