Due minorenni arrestati a Catania | minacce con una pistola priva del tappo rosso a un gruppo di ragazzi

A Catania, due minorenni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato durante controlli nel centro città. Secondo quanto ricostruito, avrebbero minacciato un gruppo di ragazzi con una pistola senza tappo rosso, coinvolgendoli in un episodio di rapina aggravata. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, nel rispetto della presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia durante i controlli in centro. La Polizia di Stato ha arrestato due minorenni ritenuti responsabili di una rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei, nel rispetto della presunzione d’innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. L’episodio si è verificato nei pressi di Corso dei Martiri, a Catania, dove gli agenti della DIGOS della Questura stavano svolgendo un’attività di controllo e monitoraggio del territorio. Durante il servizio, i poliziotti hanno notato due giovani avvicinarsi con atteggiamento intimidatorio a un gruppo di ragazzi. Le minacce e la consegna del denaro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due minorenni nascondeva una pistola sotto la maglietta, mentre il complice teneva una mano in tasca fingendo di essere armato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Due minorenni arrestati a Catania: minacce con una pistola priva del tappo rosso a un gruppo di ragazzi Notizie correlate Bergamo, 15enne denunciato: girava vicino a una scuola con una pistola soft air senza tappo rossoABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme davanti all’istituto scolastico Momenti di tensione nella mattinata dell’8 maggio a Bergamo, dove un ragazzo di 15... Alatri, in auto con coltelli, droga e una pistola senza tappo rosso: denunciati tre giovaniI ragazzi, tutti residenti a Isola del Liri, hanno tentato di eludere un posto di controllo dei Carabinieri accampando la scusa di un appuntamento Un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Faenza, violenta rissa nei pressi di un locale. Arrestati due minorenni; Violenta aggressione fuori da un locale: arrestati due minorenni; Litigano fuori da un locale e pestano due ragazzi, che finiscono in ospedale: arrestati due minorenni; FAENZA: Rissa fuori dal club, arrestati due minorenni. Catania. Terrore tra coetanei: due minorenni arrestati dopo minacce con una pistolaLa Polizia di Stato ha arrestato due minorenni che si sono resi responsabili di rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati ... libertasicilia.it Rissa fuori da un locale a Faenza: arrestati due minorenni dopo aggressione e resistenzaSerata di violenza nel fine settimana a Faenza, dove due minorenni sono stati arrestati dopo una brutale aggressione avvenuta nei pressi di un noto locale ... ravennanotizie.it Madre e due figli minorenni, più i loro quattro cani, scomparsi nel nulla. Avviate le ricerche con elicottero e droni https://cityne.ws/FamigliaScomparsaTarcento - facebook.com facebook Dodicenne aggredita da rottweiler, due minorenni denunciate per tentato omicidio x.com