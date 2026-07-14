Il Milan e Luka Modric sono vicini a rinnovare il contratto. Secondo quanto riferito da un giornalista, il rinnovo potrebbe essere ufficializzato a breve. La trattativa sembra procedere senza ostacoli e il giocatore è pronto a proseguire in rossonero per un altro anno. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma fonti vicine alla società indicano che l’accordo è in fase avanzata.

Una storia d'amore destinata a non finire. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di marzio, tra il Milan e Luka Modric il matrimonio sembra continuare per un altro anno. Ore caldissime, dedicate a profonde riflessioni da parte del centrocampista croato, ma la strada intrapresa è ormai a senso unico: si va verso il fatidico si. Calciomercato Milan, vicino il rinnovo di Modric. La dirigenza rossonera ha dimostrato una fortissima tenacia. Dal 24 maggio in poi, giorno i. cui si sono spenti i riflettori sulla Serie A, il Milan non ha mai smesso di corteggiare il centrocampista croato. Un pressing asfissiante ma sempre elegante, che ha trovato terreno fertile nel giocatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan-Modric, avanti tutta: il rinnovo sembra essere sempre più vicino

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