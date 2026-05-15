Nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni tra i rappresentanti del calciatore e la dirigenza della squadra, riguardo al rinnovo del contratto. Il procuratore del giocatore e il direttore sportivo si sono confrontati più volte, anche dopo aver raggiunto un’intesa di massima sulla durata e le condizioni economiche dell’accordo. La trattativa continua e, secondo fonti interne, le parti sono vicine a definire ufficialmente i dettagli finali del nuovo contratto.

La certezza è che il rinnovo di Paulo Dybala non sarà un tormentone: l’ultima parola verrà scritta a stretto giro, presumibilmente dopo il derby con la Lazio, in coincidenza con la presenza in città del vicepresidente Ryan Friedkin. Ma, intanto, il trequartista argentino in scadenza di contratto e la Roma sembrano sempre più vicini in attesa della fumata bianca. Dopo l’incontro di martedì scorso a Trigoria, anche ieri l’agente del giocatore, Carlos Novel, e il ds giallorosso Ricky Massara si sono confrontati sull’eventuale formula del nuovo contratto tra le parti. Il procuratore e il dirigente stanno ragionando sulla base di un accordo annuale con eventuale possibilità di un prolungamento di altri dodici mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala-Roma, altro contatto: il rinnovo in giallorosso è sempre più vicino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dybala-Roma, Massara chiarisce il discorso rinnovo: L'infortunio non cambia nulla

Sullo stesso argomento

Dybala, addio alla Roma sempre più vicino: spunta un indizio clamoroso sulla sua prossima squadraStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota...

Leggi anche: Dybala: intervento riuscito, il ritorno in campo è sempre più vicino.

#Dybala, cosa filtra per il futuro tra #Roma e Boca: il punto di @FabrizioRomano Ha voluto forzare la mano con quelle dichiarazioni, è a stretto contatto con il #BocaJuniors e la Roma proverà a trattenerlo un altro anno con un'offerta economica inferiore x.com

Altro contatto: Dybala e la Roma sono sempre più viciniIeri il procuratore Novel e il ds Massara si sono sentiti di nuovo per il contratto: un anno a 2-2,5 milioni più i bonus ... msn.com

Futuro Dybala, il rinnovo è vicino: i dettagli sul possibile contrattoL'argentino ha dato priorità alla Roma e Ryan Friedkin sembra disposto a trattare per il suo rinnovo. Ecco i dettagli. siamolaroma.it

Alajbegovic a Roma reddit