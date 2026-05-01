Modric più vicino al Milan a 41 anni | il club vuole rinnovarlo

Un aggiornamento proveniente dalla Spagna segnala che il centrocampista croato, a 41 anni, è vicino al rinnovo con il suo attuale club. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il club sta negoziando per prolungare il contratto del calciatore, che scadrà nel 2026. La stessa fonte specifica che, a causa di alcuni infortuni, Modric non potrà scendere in campo per il resto della stagione.

2026-05-01 09:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Luca Modric non potrà giocare con lui il resto della stagione Milano. Il croato si è scontrato accidentalmente Manuel Locatelli nella riunione prima del Juve e ha lasciato il campo nel minuto 79 con un impacco di ghiaccio sul viso. Il risultato è stato un frattura dello zigomo sinistro che lo ha costretto a passare sala operatoria lo scorso lunedì. Modric sì contrarre con i rossoneri fino al il prossimo giugno affinché Se non dovesse prolungare non giocherebbe più con la maglia dell’Italia.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Modri is doing everything to make Milan sign Sergio Ramos.

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