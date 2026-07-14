Milan | Manu Koné prossimo rinforzo?
Durante il calciomercato circolano voci che collegano il centrocampista Manu Koné al Milan. La società rossonera sarebbe interessata al giocatore, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli su eventuali trattative in corso. Le indiscrezioni si aggiungono a quelle di altri possibili acquisti, senza che siano state annunciate ufficialmente. La situazione rimane da monitorare fino a ulteriori sviluppi.
Durante il calciomercato si sa, le voci e i rumors si fanno incessanti. Uno di questi, negli ultimi giorni, è quello che vedrebbe Manu Koné nei radar della dirigenza del Milan. Il centrocampista francese, classe 2001, è stato acquistato dalla Roma nel 2024 e ha messo insieme 63 presenze con 4 gol e 4 assist in Seria A. Tra concorrenza inglese e un possibile derby di mercato. Al momento una vera e propria trattativa non sembrerebbe essere ancora stata messa in piedi, ma ogni estate siamo abituati a colpi a sorpresa quindi la speranza dei tifosi rossoneri resta viva. Sul giocatore ex Borussia Mönchengladbach, ci sarebbe l’interessamento di alcune squadre di Premier League, come Arsenal e Manchester United, anche se quest’ultima si potrebbe defilare dopo aver definito l’acquisto di Youri Tielemans dall’Aston Villa. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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