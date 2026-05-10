Inter su Manu Koné | blitz a Parma per il centrocampista

L’Inter ha organizzato un incontro a Parma per discutere del trasferimento del centrocampista Manuel Koné. La squadra nerazzurra ha preso contatto con il giocatore presso lo stadio Tardini, sede dell’appuntamento di mercato. L’obiettivo è valutare gli aspetti relativi alla possibile operazione, senza ulteriori dettagli al momento disponibili. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di sviluppi ufficiali.

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Le manovre di mercato dell’ Inter si spostano ufficialmente allo stadio Tardini di Parma, dove i riflettori della dirigenza nerazzurra saranno puntati esclusivamente su Manuel Koné. Come rivelato dall’edizione odierna de Il Giornale, il club campione d’Italia ha deciso di inviare un proprio emissario per seguire dal vivo la prestazione del centrocampista francese durante il match tra il Parma e la Roma. La missione esplorativa conferma la volontà della società di via della Liberazione di approfondire il monitoraggio sul calciatore, considerato oggi uno dei profili prioritari per elevare la fisicità e la qualità tecnica della linea mediana a disposizione di Simone Inzaghi.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, da Koné a Koné: se Manu va all'Inter, giallorossi su IsmaelDa Manu a Ismael, un passaggio che potrebbe concretizzarsi già la prossima estate. Calciomercato Inter, Manu Koné allontana le voci nerazzurreIn un’intervista rilasciata ai francesi di Telefoot l’obiettivo di calciomercato – dichiarato nella scorsa sessione estiva, possibile nella prossima...