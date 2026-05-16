Il centrocampista della Roma è in dubbio per il prossimo derby a causa di un possibile infortunio muscolare. La sua assenza potrebbe portare a una modifica nel reparto mediano, con un possibile cambio di ruolo o di giocatore. La squadra di De Rossi potrebbe adottare un modulo diverso rispetto a quello abituale, per compensare la mancanza del francese. La decisione su chi sostituirà Koné sarà presa nelle prossime ore, in vista della partita.

? Punti chiave Chi sostituirà Koné nel centrocampo di De Rossi per il derby?. Come cambierà il modulo della Roma senza il suo mediano francese?. Quali opzioni ha la panchina per compensare l'assenza del titolare?. Perché l'infortunio di Koné mette a rischio la quarta posizione?.? In Breve Pisilli potrebbe sostituire Koné nel centrocampo per garantire copertura davanti alla difesa.. Dovbyk e Pellegrini sono pronti per il derby dopo diversi mesi di stop.. Zaragoza ed Evan Ferguson sono assenti per la sfida di domenica 16 maggio.. Koné ha già saltato 10 partite in questa stagione per problemi muscolari simili.. Manu Koné rischia di saltare il derby contro la Lazio dopo un nuovo problema muscolare occorso durante l’allenamento di questo sabato 15 maggio a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Manu Koné in dubbio per il derby: rischio infortunio muscolare

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