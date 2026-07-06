Oggi il Milan avvia ufficialmente il nuovo ciclo sotto la guida di Ruben Amorim, che arriverà a Milano e visiterà la sede del club nel primo pomeriggio. Sul mercato, si lavora per chiudere l'acquisto di un attaccante, mentre il giocatore Leao potrebbe trasferirsi in Premier League sotto richiesta del Tottenham. La società sta definendo le operazioni di mercato e l’organizzazione del nuovo staff tecnico.

Via al nuovo corso del Milan targato Ruben Amorim. Il tecnico ex Manchester United è atteso oggi a Milano: atterrerà a Linate e nel primo pomeriggio visiterà la sede di via Aldo Rossi. Domani, invece, i primi passi a Milanello. Il portoghese ha firmato nei giorni scorsi un contratto triennale da 3,5 milioni a stagione più bonus: il primo, da circa 500mila euro, è legato alla prossima qualificazione in Champions League. Amorim si è comunque già decisamente calato nel ruolo ed è parte integrante del mercato rossonero. Mercato che, dopo il colpo Gonçalo Ramos dal Psg, è entrato nel vivo in merito alla difesa: incontro in programma oggi con la Lazio per definire la questione relativa a Mario Gila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Il primo giorno di Amorim. Milan, via al nuovo corso. Colpo Gila da chiudere. Leao in orbita Tottenham

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