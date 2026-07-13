Oggi segna il primo giorno di allenamento di Gila a Milanello, mentre Ramos è stato acquisito durante la sessione estiva di calciomercato. Finora, il club ha perfezionato due acquisti: un attaccante portoghese e un difensore spagnolo. Le operazioni sono state concluse con cifre non rese note. Entrambi i giocatori si sono uniti alla squadra per integrare le rispettive linee offensive e difensive.

La sessione estiva di calciomercato ha regalato finora due volti nuovi al Milan: l'attaccante portoghese Gonçalo Ramos e il difensore spagnolo Mario Gila. Il bomber ex PSG, tuttavia, si trova ancora in vacanza dopo le fatiche dei Mondiali 2026. Di conseguenza, nel giorno del raduno ufficiale a Milanello e del primo allenamento stagionale, i riflettori sono interamente ed esclusivamente puntati sul centrale iberico, l'unica vera grande novità a disposizione di Rúben Amorim. I dettagli economici del colpo Gila: le cifre dell'affare con la Lazio. Mario Gila rappresenta l'investimento cardine della dirigenza rossonera per blindare il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, aspettando Ramos oggi è il primo giorno di Gila a Milanello: le cifre del colpo in difesa

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SCONTRO SU RAMOS E IL MERCATO DEL MILAN: SCINTILLE IN STUDIO!

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