Raduno e ritiro Milan LIVE | Cardinale lascia Milanello in elicottero | cosa ha fatto Sorpresa Ramos

Il presidente del club è stato visto lasciare il centro sportivo in elicottero. La partenza improvvisa ha attirato l’attenzione tra i tifosi e i media presenti. La stagione 2026-2027 del Milan è iniziata ufficialmente oggi, sotto la guida del nuovo allenatore portoghese Rúben Amorim, che è stato nominato il 16 giugno scorso. La squadra si sta preparando al ritiro estivo, con il primo allenamento programmato per questa settimana.

RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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