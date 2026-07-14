Gonçalo Ramos e la voglia di Milan | si presenta a Milanello nonostante le ferie post-Mondiali

Da milanzone.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gonçalo Ramos si è presentato a Milanello anche dopo aver terminato le ferie post-Mondiali. La squadra ha iniziato ufficialmente la stagione con il primo allenamento sotto la guida del nuovo allenatore, Ruben Amorim. Il centro sportivo di Carnago ha aperto le porte ai giocatori, pronti a iniziare la preparazione.

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La stagione rossonera ha ufficialmente tagliato i nastri di partenza ieri mattina a Milanello. Il cancello del centro sportivo di Carnago ha dato il benvenuto al gruppo squadra per affrontare il primo giorno di allenamento agli ordini del nuovo mister Ruben Amorim. Il nuovo numero 9 è già carico. Molti componenti, tra cui i nuovi acquisti Mario Gila e Andrej Kostic, soggiornavano già da ieri al centro sportivo rossonero e, intorno alle 8 di questa mattina, hanno accolto gli altri giocatori di ritorno dalle vacanze. Dopo la colazione tutti insieme, il gruppo ha visto arrivare il patron Gerry Cardinale in elicottero, come Berlusconi insegnava ad ogni ritiro prestagionale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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