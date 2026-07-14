Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il club ha deciso di cambiare la propria direzione. L'allenatore ha dichiarato di essere dispiaciuto per come sono finite le cose e ha spiegato di aver vuotato il sacco in conferenza stampa. La proprietà ha deciso di allontanare l’intera dirigenza e il tecnico, sostituendoli con nuove figure. La squadra si trova ora al quinto posto in classifica, con alcune decisioni prese in seguito ai risultati recenti.

Il Milan ha cambiato tutto dopo l'ultima giornata di campionato: la sconfitta contro il Cagliari ha condannato i rossoneri al quinto posto con Gerry Cardinale che ha voluto cambiare il progetto mandando via Massimiliano Allegri e tutta la dirigenza rossonera. Il numero uno del Diavolo ha sottolineato come con Amorim si punti al gioco offensivo per vincere, ma non ha mai specificamente fatto il nome di Allegri nelle sue dichiarazioni. promowebapp La conferenza di Allegri al Napoli e la replica a Gerry Cardinale. Oggi l'ex allenatore rossonero è stato presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico del Napoli e ha risposto, ovviamente, anche a domande sulla stagione appena trascorsa con il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri vuota il sacco in conferenza: "Dispiaciuto per come è finita". Su Cardinale e Hojlund ...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA POST BOLOGNA MILAN:DOBBIAMO PENSARE SOLO A NOI STESSI...

Notizie e thread social correlati

Milan, Cassano vuota il sacco sul caos Allegri: “Ibra leale, ecco chi ha mosso la macchina del fango”Durante una puntata di 'Viva el Fútbol', l’ex calciatore ha parlato delle conversazioni telefoniche con un ex compagno di squadra e ha fatto...

Milan, Pulisic vuota il sacco: “Non cerco di dare colpe. Periodo difficile per la squadra e per me”Dal ritiro della Nazionale statunitense, Christian Pulisic ha parlato della sua situazione al Milan, affermando di non voler attribuire colpe e...

Argomenti più discussi: Trevisani sull'Inter: Dumfries lascia un vuoto enorme a livello di corsa e gol, su Khalaili dico questo; Allegri-Napoli, Romano: Confermiamo tutto al 100%: ecco cosa sta succedendo. Dal Milan ci dicono...

E se va bene?. La vera storia del mantra di Amorim che portò lo Sporting in paradiso: 2 titoli e 3 coppe in quattro anni nella sfiducia di tutti per il suo passato al Benfica. Il Milan prega e spera Quando nel 2020 il tecnico venne presentato all'Alvalade, lo Sporti x.com

[FabrizioRomano] NOTIZIA: Rúben Amorim al AC Milan come nuovo allenatore, CI SIAMO! reddit

Furio Fedele critica Allegri e propone cambiamenti per il Milan di AmorimLa transizione del Milan tra addii, nuovi arrivi e le aspettative per la nuova stagione sotto la guida di Ruben Amorim. Il Milan si trova in un periodo di significativi cambiamenti e molte sfide. La p ... notiziemilan.it

Napoli, scoppia il caso Allegri: le parole dell’agente preoccupano De Laurentiis. Il braccio di ferro col MilanNapoli, scoppia il caso Allegri: le parole dell’agente preoccupano De Laurentiis. Il braccio di ferro col Milan ... sport.virgilio.it