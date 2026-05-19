Durante una puntata di 'Viva el Fútbol', l’ex calciatore ha parlato delle conversazioni telefoniche con un ex compagno di squadra e ha fatto riferimento a un presunto coinvolgimento di un allenatore in situazioni di polemica. Cassano ha affermato che Ibrahimovic si è comportato con lealtà e ha accusato pubblicamente l’allenatore di aver promosso una campagna di diffamazione. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel contesto di tensioni tra alcuni membri della rosa e lo staff tecnico.

I rapporti tra l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic sono ormai ridotti ai minimi termini. Negli ultimi giorni sono trapelate indiscrezioni pesanti riguardo a una serie di accesi litigi e discussioni che avrebbero minato la stabilità dello spogliatoio rossonero nel corso della stagione. I rumors descrivono uno scenario clamoroso: Ibrahimovic avrebbe telefonato a diversi calciatori dell'organico all'insaputa del tecnico. Il motivo? Fornire consigli tattici contrari ai dettami di Allegri e rivelare ad alcuni big la volontà dell'allenatore di cederli nell'imminente sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cassano vuota il sacco sul caos Allegri: “Ibra leale, ecco chi ha mosso la macchina del fango”

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