Dal ritiro della Nazionale statunitense, Christian Pulisic ha parlato della sua situazione al Milan, affermando di non voler attribuire colpe e riconoscendo un periodo difficile sia per la squadra che per lui. La sua dichiarazione arriva dopo le recenti difficoltà del club e le sfide personali dell’attaccante. Nessun dettaglio sulle cause specifiche, solo una presa di coscienza della fase complicata attraversata.

Una stagione dai due volti, un'involuzione tanto repentina quanto indecifrabile. L'annata di Christian Pulisic al Milan si è rivelata un vero e proprio rebus per tifosi e addetti ai lavori. L'attaccante statunitense, dopo una prima metà di campionato da assoluto trascinatore, è letteralmente svanito dai radar nella seconda parte del torneo. Toccando così il digiuno realizzativo più lungo della sua intera carriera professionistica. Intervenuto dal ritiro della nazionale statunitense a poche ore dall'amichevole contro il Senegal, il numero 11 rossonero ha analizzato ai microfoni di ESPN il suo momento difficile, rifiutando però facili alibi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic vuota il sacco: “Non cerco di dare colpe. Periodo difficile per la squadra e per me”

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La doppietta di Christian Pulisic ribalta il Torino e regala la vittoria al Milan

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