Migranti appiccano incendio al Cpr di Macomer sindacato di polizia denuncia | Nessuno vuole stare chiuso lì

Un incendio è stato appiccato nel Centro di Permanenza Rimpatri di Macomer, secondo quanto denunciato da un sindacato di polizia. L'episodio si inserisce in una serie di eventi che coinvolgono la struttura, con migranti che, secondo le fonti, manifestano disagio e insoddisfazione. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione nel centro continua a essere sotto osservazione, mentre le autorità competenti stanno valutando le cause e le misure da adottare.

L'incendio nel Cpr di Macomer è solo l'ultimo episodio di una crisi che dura da anni. Le testimonianze di Nicola Cocco, medico della SIMM e della Rete Mai più lager – No ai CPR, e di Giuseppe Caracciolo, segretario regionale del SIULP Sardegna, insieme ai report di monitoraggio e ai documenti analizzati, raccontano le criticità del centro e aiutano a comprendere cosa può spingere una persona a dare fuoco al luogo in cui è rinchiusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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