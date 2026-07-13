Leão e Giménez sono stati inseriti nella lista dei giocatori in uscita dal Milan, ma finora nessuna squadra ha manifestato interesse concreto per loro. La società ha già annunciato l’arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, lasciando in secondo piano le trattative di cessione. Nessun club si è fatto avanti per i due giocatori, che restano in rosa in attesa di sviluppi.

Dopo aver ufficializzato i primi due grandi colpi in entrata di questa sessione estiva di calciomercato — Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio —, la dirigenza del Milan deve ora concentrarsi sul fronte delle uscite. L'obiettivo della società di Via Aldo Rossi è iniziare a rientrare dall'importante esborso economico, superiore ai 100 milioni di euro complessivi, sacrificando quei pezzi pregiati che non rientrano più nelle linee guida del progetto tecnico di Rúben Amorim. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due indiziati principali a lasciare il club sono Rafael Leão e Santiago Giménez. Il caso Rafael Leão: fine ciclo e nodi tattici ed economici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Leão e Giménez in uscita. Ma ad oggi nessuno li cerca e li vuole per davvero

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