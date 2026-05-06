Tre tentativi di suicidio al giorno nel Cpr di via Corelli a Milano la denuncia | Va chiuso è fuori controllo
Nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di via Corelli a Milano si verificano in media circa tre tentativi di suicidio ogni giorno. La denuncia arriva dalla rete Mai più lager - no Ai Cpr, che ha condiviso questi dati con Fanpage. La situazione è stata definita fuori controllo e ha portato a richieste di chiusura dell’edificio.
Nel Cpr di via Corelli a Milano si registrano "circa tre tentativi di suicidio al giorno". La rete Mai più lager - no Ai Cpr ha denunciato a Fanpage.it "autolesionismo quotidiano" e "condizioni disumane" all'interno del Centro. "Va chiuso", ha rincarato Luca Paladini, consigliere regionale di Patto Civico.🔗 Leggi su Fanpage.it
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