Tre tentativi di suicidio al giorno nel Cpr di via Corelli a Milano la denuncia | Va chiuso è fuori controllo

Nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di via Corelli a Milano si verificano in media circa tre tentativi di suicidio ogni giorno. La denuncia arriva dalla rete Mai più lager - no Ai Cpr, che ha condiviso questi dati con Fanpage. La situazione è stata definita fuori controllo e ha portato a richieste di chiusura dell’edificio.