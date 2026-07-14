Un migrante ha denunciato di essere stato aggredito in strada da un esponente di un movimento politico di destra. In una video intervista rilasciata ieri, l’uomo ha riferito di aver bevuto sabato, dopo che durante uno sgombero dei suoi effetti personali dietro a una chiesa del quartiere Ponterotto gli erano stati gettati nel cassonetto i documenti. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti.

Ieri, in una video intervista a un giornale locale, Riviera Oggi, lo straniero aveva ammesso di aver bevuto durante la giornata di sabato perché durante lo sgombero dei suoi effetti personali dietro alla chiesa Madonna del Suffragio del quartiere Ponterotto gli erano stati buttati nel cassonetto i suoi documenti. Fascicolo in procura L'iracheno ha presentato, insieme alla denuncia, un certificato con 14 giorni di prognosi; di conseguenza la procura di Ascoli Piceno accertata la dinamica dei fatti e aprirà un fascicolo contro Barboni presumibilmente per lesioni personali. Il commento di Vannacci "Non giustifico mai la violenza se non è motivata da una necessità di difesa. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Migrante picchiato denuncia l’esponente di Futuro Nazionale che lo ha aggredito in strada

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