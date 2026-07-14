Michelle Hunziker parole forti su Roberto Vannacci | Se solo lui ascoltasse…

Michelle Hunziker ha commentato pubblicamente Roberto Vannacci, dicendo: “Se solo lui ascoltasse…”. La conduttrice ha espresso un desiderio che Vannacci presti attenzione alle sue parole, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle sue dichiarazioni. Hunziker è nota per aver condiviso vari aspetti della sua vita, tra cui la carriera televisiva, il ruolo di madre e nonna, e il suo impegno contro la violenza sulle donne.

Negli ultimi anni Michelle Hunziker ha mostrato al pubblico molti aspetti della sua vita, dalla carriera televisiva al ruolo di madre e nonna, fino all’impegno sociale contro la violenza sulle donne. Ma nell’intervista concessa a Vanity Fair la conduttrice italo-svizzera ha scelto di raccontarsi con una sincerità ancora più profonda, ripercorrendo alcuni dei momenti che hanno segnato il suo percorso personale. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha alternato ricordi dolci e dolorosi, parlando del grande amore che ha cambiato la sua vita e della sofferta separazione, senza dimenticare le battaglie che oggi considera una vera missione. Dalla... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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