Michelle Hunziker ha commentato pubblicamente la sua relazione con Giulio Berruti, definendola come quella tra fratelli. La conduttrice, impegnata con la trasmissione Tim Battiti Live Spring, è tornata a essere al centro dell’attenzione anche per questioni private. La sua vita sentimentale sembra essere in evoluzione, mentre continua a dedicarsi alla carriera televisiva.

Michelle Hunziker è più luminosa che mai. La conduttrice, al timone di Tim Battiti Live Spring, è tornata a far parlare di sé non solo per i suoi prossimi successi sul palco, ma anche per una vita privata che profuma di nuovi inizi. Da settimane, infatti, il suo nome è accostato a quello di Giulio Berruti: una storia che, dopo un avvio all’insegna della discrezione, sembra ormai vivere alla luce del sole. E per Michelle, tra sorrisi ritrovati e complicità sempre più evidente, questa potrebbe essere davvero la stagione di una felicità tutta nuova. Michelle Hunziker, le prime parole sulla relazione con Giulio Berruti. Settimane di paparazzate, vacanze e sorrisi complici hanno ormai disegnato un quadro chiaro: Michelle Hunziker sta vivendo una nuova fase della sua vita, più serena e consapevole.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelle Hunziker, le prime parole su Giulio Berruti. Su Eros: “Come fratelli”

Notizie correlate

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: le prime foto insiemeDopo le indiscrezioni e le paparazzate delle scorse settimane finalmente Michelle Hunziker e Giulio Berruti scelgono di uscire allo scoperto...

Michelle Hunziker e Giulio Berruti «sono davvero una coppia»: le prime foto insiemeLe prime voci su Giulio e Michelle erano iniziate a circolare una decina di giorni fa, quando il gossip aveva svelato che si erano concessi un...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore sul Lago di Como: le prime foto insieme; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, che passione! Le prime foto del bacio sul Lago di Como; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, le prime foto insieme a Como; Michelle Hunziker parla d’amore a Verissimo, su Giulio Berruti c’è un ma che cambia tutto.

Michelle Hunziker parla del nuovo amore: Con Giulio Berruti ho mollato tuttoMichelle Hunziker si apre su Giulio Berruti: Con lui ho abbattuto ogni corazza. E racconta il legame con Eros Ramazzotti e il passato nella setta ... corrieredellosport.it

Michelle Hunziker sotto accusa: Un altro pseudo amore, c’entra la storia con Giulio BerrutiMichelle Hunziker tornerà presto in televisione con la prima edizione di Battiti Live Spring Edition. In attesa del suo ritorno su Canale 5, la ... ilsipontino.net

Michelle Hunziker si confessa, tra l'ex Eros e l'amore folle per Giulio Berruti - facebook.com facebook