Antonella Clerici ha dichiarato che la Rai non le ha mai proposto di tornare in onda. La conduttrice ha parlato anche di Ilary Blasi e Michelle Hunziker, sottolineando di non aver mai avuto contatti ufficiali con loro. La Clerici si è mostrata diretta e senza filtri, mantenendo uno stile semplice e spontaneo nel suo modo di comunicare.

Diretta, spontanea e allergica ai compromessi. Antonella Clerici continua a distinguersi nel panorama televisivo italiano per uno stile rimasto immutato negli anni. Uno stile autentico, popolare e lontano dalle costruzioni artificiali della televisione contemporanea. In una lunga intervista concessa a La Stampa, la conduttrice ha riflettuto sui cambiamenti della tv, sul rapporto con il pubblico e sulla libertà professionale che ha sempre difeso nel corso della sua lunga carriera. Con quasi quarant’anni di esperienza tra emittenti locali, Rai e una breve parentesi a Mediaset, la Clerici può osservare il piccolo schermo con lo sguardo di chi ha attraversato epoche televisive profondamente diverse. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Clerici spiazza sulla Rai: “Da me non entra”. Le parole su Ilary Blasi e Michelle Hunziker

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