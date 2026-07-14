Michelle Hunziker contro Vannacci | Che bestemmia!

Michelle Hunziker ha commentato pubblicamente le dichiarazioni di un generale, definendole una “bestemmia”. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ha parlato anche della sua vita personale, inclusi i momenti con Eros Ramazzotti, la separazione e il suo impegno contro la violenza sulle donne. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione pubblica su alcune affermazioni di figure militari.

Michelle Hunziker torna a parlare senza filtri. In una lunga intervista a Vanity Fair, la conduttrice italo-svizzera ha ripercorso le tappe più intime della sua vita: l’amore con Eros Ramazzotti, il dolore della separazione e l’impegno quotidiano contro la violenza sulle donne. Proprio su quest’ultimo tema è arrivata una durissima presa di posizione contro le parole di Roberto Vannacci sul femminicidio. Volto amatissimo della televisione, madre e nonna, Hunziker ha raccontato un percorso lungo oltre trent’anni, segnato da momenti felici e ferite profonde. Al centro del suo intervento, oltre ai ricordi privati, c’è la missione portata avanti con l’associazione Doppia Difesa, fondata nel 2007 insieme a Giulia Bongiorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Michelle Hunziker, parole durissime contro Roberto Vannacci: Che bestemmia, se solo lui si..

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