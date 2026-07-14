Michelle Hunziker ha commentato duramente le dichiarazioni di un ex generale, definendole come una bestemmia. La conduttrice ha espresso il suo disappunto in modo diretto, senza usare giri di parole. Durante un’intervista, ha anche parlato della sua relazione con Eros Ramazzotti e del suo impegno contro la violenza sulle donne, condividendo alcune delle esperienze più significative della sua vita.

Michelle Hunziker si è raccontata senza filtri in una lunga intervista, affrontando temi molto diversi tra loro. Dalla sua storia d’amore con Eros Ramazzotti, ancora oggi ricordata con grande affetto, fino all’impegno concreto contro la violenza sulle donne, la conduttrice ha ripercorso alcune delle esperienze più significative della sua vita. Tra i passaggi che hanno fatto maggiormente discutere spicca anche la replica alle dichiarazioni di Roberto Vannacci sui femminicidi, alle quali ha risposto con parole nette. Michelle Hunziker stronca Vannacci: ecco cosa ha detto sui femminicidi. Nel corso dell’intervista, Michelle Hunziker ha parlato anche del lavoro svolto con l’associazione Doppia Difesa, fondata nel 2007 insieme a Giulia Bongiorno per offrire assistenza legale e psicologica alle donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Michelle Hunziker asfalta Vannacci con parole durissime «Che bestemmia», così mette KO l’ex generale

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