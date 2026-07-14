Mi hanno chiamato sfruttatore | Corrado Sassu di Casa a prima vista risponde alle critiche dopo l’annuncio di lavoro

Corrado Sassu, uno dei volti più noti del programma di Real Time Casa a Prima Vista, è finito al centro di un acceso dibattito sui social dopo aver pubblicato un’offerta di lavoro per la sua agenzia immobiliare di Ladispoli. L’annuncio prevede uno stipendio di 1.200 euro al mese, con una formula ibrida che alterna due giorni in presenza e tre in smartworking, e ha rapidamente diviso gli utenti tra chi lo considera un’opportunità interessante e chi lo giudica insufficiente. L’agente immobiliare ha spiegato di essere alla ricerca di una figura da inserire in segreteria, precisando che non è richiesta una lunga esperienza nel settore, ma soltanto una conoscenza di base del mondo immobiliare e la voglia di imparare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La mia casa a prima vista, Corrado Sassu e Blasco Pulieri ci svelano i loro segretiNella trasmissione televisiva dedicata al settore immobiliare, due esperti, uno coinvolto nella progettazione e l’altro nell’intermediazione,...

Casa a Prima Vista, Corrado Sassu cerca personale. Tre giorni di smart working, 1.200 euro di stipendio: cosa prevede la propostaUn agente immobiliare noto per il programma televisivo «Casa a Prima Vista» ha annunciato la ricerca di personale per la sua agenzia.

Corrado Sassu di Casa a Prima Vista offre lavoro a 1200 euro al mese: Mi hanno dato dello sfruttatoreCorrado Sassu, noto agente immobiliare e volto di Casa a Prima Vista, ha pubblicato sui social un annuncio di lavoro nella sua agenzia a Ladispoli: 1200 ... fanpage.it

Mi hanno chiamato sfruttatore: Corrado Sassu di Casa a prima vista risponde alle critiche dopo l’annuncio di lavoroCorrado Sassu finisce al centro delle polemiche dopo aver pubblicato un'offerta di lavoro nella sua agenzia immobiliare. cinemaserietv.it