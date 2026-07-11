Casa a Prima Vista Corrado Sassu cerca personale Tre giorni di smart working 1.200 euro di stipendio | cosa prevede la proposta

Un agente immobiliare noto per il programma televisivo «Casa a Prima Vista» ha annunciato la ricerca di personale per la sua agenzia. L’offerta prevede un contratto di tre giorni di smart working a settimana e uno stipendio di 1.200 euro mensili. L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali social dell’agente. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su altre condizioni contrattuali o requisiti richiesti.

Corrado Sassu, il noto agente immobiliare diventato famoso al grande pubblico grazie al programma televisivo «Casa a Prima Vista» in onda su Real Time, è alla ricerca di personale per la sua agenzia e ha pubblicato un annuncio di lavoro attraverso i propri canali social. La posizione riguarda una delle sedi dell’attività, a Ladispoli, in provincia di Roma, e prevede uno stipendio di 1.200 euro al mese. L’offerta di lavoro: 3 giorni di smart working. L’offerta propone una formula di lavoro ibrida, con due giorni settimanali in ufficio e tre da svolgere in smart working. Per candidarsi non è richiesta una lunga esperienza nel settore immobiliare. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NADIA MAYER, BLASCO PULIERI E CORRADO SASSU festeggiamo la prima puntata

Notizie e thread social correlati

La mia casa a prima vista, Corrado Sassu e Blasco Pulieri ci svelano i loro segretiNella trasmissione televisiva dedicata al settore immobiliare, due esperti, uno coinvolto nella progettazione e l’altro nell’intermediazione,...

Sassu: “Da Casa a prima vista, 4 famiglie su 10 acquistano davveroSecondo un’indagine, solo quattro famiglie su dieci che valutano l’acquisto di un televisore effettivamente procedono all’acquisto.

Temi più discussi: Nadia Mayer, la star di 'Casa a Prima Vista' operata per un basalioma: Pensavo fosse un foruncolo; Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: Ho un basalioma, pensavo fosse un foruncolo; Nadia Mayer operata per un tumore, paura per l’agente immobiliare di Casa a prima vista: Pensavo fosse un foruncolo, ho aspettato troppo; Nadia Mayer, la star di Casa a Prima Vista operata per un tumore alla pelle: Ho aspettato troppo, pensavo fosse un foruncolo ma la macchia non andava via.

Nadia Mayer, la star di 'Casa a Prima Vista' operata per un basalioma: Pensavo fosse un foruncolo x.com

Caldo/Freddo in casa da ristrutturare al Sud reddit

Casa a Prima Vista, Corrado Sassu offre lavoro: stipendio da 1200 euro e smart workingCorrado Sassu, agente immobiliare noto al pubblico per Casa a Prima Vista su Real Time, ha pubblicato sui suoi canali social un’offerta di lavoro ... bigodino.it

Casa a Prima Vista, Corrado Sassu offre lavoro: Due giorni in presenza e tre in smart, stipendio 1200 euroCorrado Sassu, agente immobiliare noto al pubblico per la trasmissione Casa a Prima Vista su Real Time, ha lanciato un'offerta di ... msn.com