Casa a Prima Vista Corrado Sassu cerca personale Tre giorni di smart working 1.200 euro di stipendio | cosa prevede la proposta

Da open.online 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un agente immobiliare noto per il programma televisivo «Casa a Prima Vista» ha annunciato la ricerca di personale per la sua agenzia. L’offerta prevede un contratto di tre giorni di smart working a settimana e uno stipendio di 1.200 euro mensili. L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali social dell’agente. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su altre condizioni contrattuali o requisiti richiesti.

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Corrado Sassu, il noto agente immobiliare diventato famoso al grande pubblico grazie al programma televisivo «Casa a Prima Vista» in onda su Real Time, è alla ricerca di personale per la sua agenzia e ha pubblicato un annuncio di lavoro attraverso i propri canali social. La posizione riguarda una delle sedi dell’attività, a Ladispoli, in provincia di Roma, e prevede uno stipendio di 1.200 euro al mese. L’offerta di lavoro: 3 giorni di smart working. L’offerta propone una formula di lavoro ibrida, con due giorni settimanali in ufficio e tre da svolgere in smart working. Per candidarsi non è richiesta una lunga esperienza nel settore immobiliare. 🔗 Leggi su Open.online

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