Nella trasmissione televisiva dedicata al settore immobiliare, due esperti, uno coinvolto nella progettazione e l’altro nell’intermediazione, condividono dettagli sulla loro attività e sui segreti del lavoro. La trasmissione si rivolge a chi cerca casa o ha interesse per le dinamiche del mercato immobiliare, offrendo approfondimenti e consigli pratici. La produzione si rivolge a un pubblico di appassionati e a chi desidera conoscere meglio il settore.

Casa a prima vista è il programma tv di riferimento per chiunque cerchi casa o semplicemente sia un appassionato del settore immobiliare. In onda su Real Time dal lunedì al venerdì in access prime time e sempre disponibile in streaming con tutti gli episodi su discovery+, il successo di Casa a prima vista ora ha ispirato anche un libro. Edito da Vallardi, La mia casa a prima vista, curato da Matteo Corfiati, autore della trasmissione tv, e con prefazione di Blasco Pulieri e Corrado Sassu, è molto più di un manuale per immobiliaristi: è una bussola che punta ai tuoi desideri, per aiutarti a capire – prima di acquistare – chi sei, cosa vuoi, cosa serve davvero e, solo alla fine, qual è la casa giusta per te.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La mia casa a prima vista, Corrado Sassu e Blasco Pulieri ci svelano i loro segreti

Notizie correlate

A 100 anni dalla prima pubblicazione, l'operetta "Cin ci là" torna a teatro con la compagnia Corrado AbbatiTaratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Con dialoghi...

A Niscemi 500 sfollati possono tornare a casa: “La mia è a ‘vista frana’, ma dicono che è agibile”A Niscemi 500 sfollati possono tornare a casa ma ancora gas e acqua non sono stati del tutto ripristinati.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Casa a prima vista: Corrado e Blasco ci svelano dove mangiare a Roma.

La mia casa a prima vista, Corrado Sassu e Blasco Pulieri ci svelano i loro segretiCorrado Sassu e Blasco Pulieri hanno presentato La mia casa a prima vista e noi abbiamo chiesto loro di raccontarci i segreti del loro successo. dilei.it

Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo? Una di noi. Ironica e autentica, è la mia preferita. E Corrado Sassu.. – L’intervista a Nico Tedeschi, l’agente made in ToscanaCasa a Prima Vista in salsa Toscana? Matteo Nencioni, Nico Tedeschi e Moira Quartieri hanno allargato i confini del programma cult di Real Time (in onda dal lunedì alle 20,30). Per gli agenti milanesi ... affaritaliani.it