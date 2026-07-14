Un uomo ha espresso rammarico per Martina, dicendo di volerle bene e di chiedere scusa. Tuttavia, ha aggiunto di non poter perdonarsi per quanto accaduto e ha negato di aver mai minacciato lei o altre persone. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di tensione legale, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’accusa o sulle circostanze specifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti “Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Io non ho mai minacciato lei e altri. Ho sentito un messaggio che abbiamo sentito alla scorsa udienza – ‘devi morire per amore’- intendevo dire ‘come sto soffrendo, io devi soffrire tu’, non intendevo cose assurde”. E’ iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, il 20enne reo confesso, l’udienza del processo a Napoli per l’omicidio della sua ex fidanzata Martina Carbonaro. Alessio Tucci visibilmente commosso, ha pronunciato queste parole dinnanzi alla mamma di Martina, Enza Cossentino, che scuotendo la testa gli rivolgeva uno sguardo severo con gli occhi rivolti verso uno dei monitor presenti nell’aula 116. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Mi dispiace per Martina, le volevo tantissimo bene”: Tucci chiede scusa ma non perdono

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