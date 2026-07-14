Femminicidio Martina Carbonaro Alessio Tucci | Chiedo scusa ma non perdono

L’uomo coinvolto nel femminicidio di Martina Carbonaro ha detto di non perdonarsi e di chiedere scusa, ma di non voler perdonare se stesso. Durante l’udienza ha affermato di non aver mai minacciato la vittima o altri. Ha spiegato che un messaggio ascoltato in aula, “devi morire per amore”, era inteso come una frase di sofferenza personale, non come una minaccia vera e propria.

« Mi dispiace per Martina. Chiedo scusa ma non perdono. Perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Io non ho mai minacciato lei e altri. Ho sentito un messaggio che abbiamo sentito alla scorsa udienza – “devi morire per amore” – intendevo dire “come sto soffrendo, io devi soffrire tu”, non intendevo cose assurde». È iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, il 20enne reo confesso, l’udienza del processo a Napoli per l’omicidio della sua ex fidanzata Martina Carbonaro. «Mi dispiace per Martina». Tucci visibilmente commosso, ha pronunciato queste parole davanti alla mamma di Martina, Enza Cosentino, che scuotendo la testa gli rivolgeva uno sguardo verso uno dei monitor presenti nell’aula 116. 🔗 Leggi su Open.online

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Femminicidio Martina Carbonaro, via al processo: la mamma chiede fine pena mai

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