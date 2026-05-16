Internazionali Darderi chiede scusa a raccattapalle | Mi dispiace

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, il tennista Luciano Darderi si è scusato pubblicamente con un raccattapalle coinvolto nel corso di una partita. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, portando l’atleta a rivolgere un messaggio di scuse senza ulteriori dettagli. La scena si è svolta nel rispetto delle regole e senza conseguenze legali, ma ha comunque generato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. L’incidente ha attirato l’attenzione sui comportamenti degli atleti durante gli eventi sportivi.

(Adnkronos) – Luciano Darderi si scusa con la raccattapalle agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha pubblicato una storia per esprimere il suo dispiacere dopo essere entrato in campo, nella semifinale persa contro Casper Ruud, senza dare la mano alla bambina che lo aspettava all'uscita del tunnel. Un gesto che non è piaciuto a tifosi e appassionati e ha scatenato forti critiche sul web. Ecco allora che Darderi ci ha tenuto a scusarsi con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Mi dispiace molto non aver dato la mano a Camilla", ha scritto l'azzurro, "è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande tensione e concentrazione in un palcoscenico importante. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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