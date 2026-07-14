Il meteo di Roma del 14 luglio 2026 prevede una giornata con tempo instabile. Nel corso della mattina si registrano piogge e temporali nel nord-est, con condizioni di maltempo diffuse. Le temperature sono in variazione, con possibili rovesci durante le ore centrali della giornata. La situazione rimane in evoluzione con possibili peggioramenti nel pomeriggio.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al centro tempo instabile Nel corso delle ore di me sul nord-est con pioggia e temporali sul trentino-alto Adige Veneto precipitazioni in esaurimento sul Friuli Venezia Giulia nel corso della giornata stabile È soleggiato sul resto del Nord con qualche addensamento pomeridiano sulla Lombardia in serata e nottata graduali schiarite al centro tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino al pomeriggio qualche addensamento sulle Marche Nel corso delle ore notturne era serena al sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 14-07-2026 ore 06:15

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