Una nuova ondata di caldo intenso sta interessando l’Italia, con temperature che raggiungono fino a 45 gradi. Si tratta della terza ondata di calore di questa estate, prevista per intensificarsi nelle prossime ore e fino a venerdì. Le aree più colpite sono quelle più esposte alle alte temperature, con bollini rossi che segnalano condizioni di emergenza. La fase più acuta del caldo si sta avvicinando, portando con sé temperature record e condizioni estreme.

La morsa del caldo-killer torna ad attanagliare l'Italia. Si tratta della terza ondata di calore in questa estate rovente, terza fase che sta per entrare nella fase più intensa: bollini rossi, temperature record e scenari destinati a radicalizzarsi fino a venerdì. L'anticiclone africano sta infatti rafforzandosi sul Mediterraneo centrale, alimentato da masse d'aria torrida in risalita dal Nord Africa. Il risultato è un nuovo e deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola, con condizioni di stabilità quasi ovunque e valori destinati a toccare livelli eccezionali soprattutto al Centro-Sud e in Sardegna. Proprio sull'isola, entro la fine della settimana, nelle aree interne si potrebbero raggiungere punte di 45 gradi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Liberoquotidiano.it - Meteo, la terza ondata: temperature fino a 45°, le aree più colpite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

Notizie e thread social correlati

“Inferno a 45°”. Meteo Italia, arriva la terza ondata di caldo: le zone più colpiteUna nuova ondata di caldo sta investendo l’Italia, con temperature che superano i 45 gradi in alcune zone.

Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi. Ecco quando e quanto durerà, la mappa delle città più colpiteLe temperature in Italia potrebbero raggiungere fino a 45 gradi durante il picco dell'anticiclone africano.

Temi più discussi: Terza ondata di caldo anomalo, in verde solo Venezia e Verona. Ed è allarme siccità; Caldo, in arrivo la terza ondata di calore: 39° di giorno e notti super tropicali; Quanto durerà la terza ondata di caldo sull'Italia? E quando arriverà il picco? Le previsioni per i prossimi giorni; Terza ondata di caldo: quanto durerà? E il picco? L’estate sarà lunghissima.

La terza ondata di #caldo africano investe l' #Italia. Da oggi le temperature salgono nuovamente su valori superiori alla media del periodo, fino a 40°, in un contesto meteorologico dominato da un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale buff.ly/z x.com

Meteo, quando finisce la terza ondata di caldo? Le previsioniMercoledì 15 luglio è previsto un aumento dell’instabilità sulle regioni settentrionali. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, un debole fronte di aria più fredda in quota, proveniente dal Nord Europa, ... tg24.sky.it

Il Regno Unito sta soffrendo per la terza ondata di calore dell'anno mentre l'Europa occidentale conta i costi del giugno più caldo di sempre reddit

Meteo, quanto dura la terza ondata di caldo africano e quando arriva il picco: le previsioni di GiuliacciFino a sabato 18 luglio l'Italia sarà nella morsa del caldo africano, con le temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi centigradi. Il picco massimo ci sarà tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio ... fanpage.it