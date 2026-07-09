Inferno a 45° Meteo Italia arriva la terza ondata di caldo | le zone più colpite

Una nuova ondata di caldo sta investendo l’Italia, con temperature che superano i 45 gradi in alcune zone. La terza ondata di calore dell’anno interessa principalmente le regioni centrali e meridionali, dove le temperature sono aumentate significativamente rispetto ai mesi precedenti. Le condizioni climatiche sono diventate più estese e dure rispetto al passato, con giornate calde che durano più a lungo e temperature massime oltre i 35 gradi anche in assenza di eventi eccezionali.

Negli ultimi anni il clima ha cambiato volto e ciò che un tempo veniva considerato eccezionale sta diventando sempre più frequente. Le estati italiane sono ormai caratterizzate da temperature elevate per periodi prolungati, con giornate che superano abbondantemente i 35 gradi anche in assenza di vere e proprie ondate di calore. Un quadro che, secondo gli esperti, rappresenta una nuova realtà con cui cittadini e istituzioni dovranno fare i conti. La vera preoccupazione, infatti, non riguarda soltanto i picchi estremi che possono toccare i 40°C, ma anche l’aumento costante delle temperature medie. Quello che fino a pochi decenni fa era un valore eccezionale oggi viene percepito quasi come normale, segno di un cambiamento climatico sempre più evidente e difficile da ignorare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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