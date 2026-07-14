Prima della partita tra Monopoli e Benevento, un messaggio ritenuto inappropriato è stato inviato dal calciatore tesserato per il Benevento. A seguito di un accordo di patteggiamento, il giocatore è stato sanzionato con 45 giorni di squalifica e una multa di 15. La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 126 del codice di giustizia sportiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore Marco Tumminello, all’epoca dei fatti tesserato per il Benevento Calcio, è stato sanzionato con 45 giorni di squalifica e un’ammenda di 15.000 euro. Il Benevento Calcio è stato sanzionato con un’ammenda di 1.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato. A carico di Tumminello era stato aperto un procedimento “in quanto, dopo aver cercato di contattare telefonicamente due volte il sig. B. e pur avendo ricevuto da quest’ultimo un messaggio vocale WhatsApp, nel quale il sig. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Messaggio inopportuno prima di Monopoli-Benevento: 45 giorni di squalifica per Marco Tumminello

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